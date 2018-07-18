В Петербурге осудили руководительницу женской ячейки "Хизб ут-Тахрир"*

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл — РИА Новости. Московский окружной военный суд в порядке выездного заседания в Петербурге в среду приговорил к пяти годам колонии руководительницу женской ячейки запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир"* Аллу Беспалову, сообщает объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).

О задержании Беспаловой в ноябре 2017 года сообщала пресс-служба управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Тогда ведомство называло женщину руководителем региональной женской ячейки "Хизб ут-Тахрир"*.

Первоначально, сообщало ведомство, в отношении задержанной было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205.5 "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации". Уже при избрании меры пресечения в виде ареста Беспалова являлась подозреваемой по части 2 той же статьи (участие в деятельности террористической организации).

"Беспалова признала свою вину в том, что принимала участие в деятельности организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, признанной запрещенной на территории РФ. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за год до задержания Баспаловой, в ноябре 2016 года, на 12 лет колонии строгого режима за организацию петербургской ячейки "Хизб ут-Тахрир"* был осужден ее супруг, уроженец Дагестана Иса Рагимов. До задержания в апреле 2015 года Рагимов работал детским тренером по карате в спорткомплексе "Фрунзенский".

Партия исламского освобождения* ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) в ряде стран мира признана террористической, в России ее деятельность также запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года.

* Террористическая группировка "Хизб ут-Тахрир" запрещена в России.