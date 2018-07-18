В Тверской области десять детей отравились в лагере

ВОРОНЕЖ, 18 июл — РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства отравления десяти воспитанников лагеря "Романтик" в Тверской области, сообщает региональное управление СК РФ.

Информация о случившемся поступила в следственные органы 18 июля.

"В ночь (на среду) в детском лагере "Романтик", расположенном в Калининском районе Тверской области, в медицинский пункт обратились 10 детей в возрасте от 10 до 12 лет с признаками отравления", — говорится в сообщении.

В лагерь выехали следователи и криминалисты для осмотра места происшествия и установления всех обстоятельств случившегося.

Управление Роспотребнадзора по Тверской области проверяет обстоятельства происшествия. В лагере работает бригада эпидемиологов и санитарных врачей, уточняется число пострадавших. "Отобраны пробы готовой пищи, продовольственного сырья, питьевой воды, взяты смывы с объектов окружающей среды", — сообщает управление.