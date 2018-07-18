В Оренбургской области после ДТП с микроавтобусом возбудили уголовное дело

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, завели после ДТП с микроавтобусом в Оренбургской области, в результате которого один человек погиб, девять получили ранения, сообщается на сайте СК РФ.

Авария произошла на 208-м километре автодороги "Бугульма — Уральск" в Оренбургской области во вторник днем. Столкнулись автомобиль ВАЗ-2104 и микроавтобус Fiat. В результате аварии водитель легкового автомобиля погиб, девять человек получили ранения и были госпитализированы. По данным областного управления МВД, виновником ДТП мог быть водитель легковушки, который выехал на встречную полосу.

"Возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей… "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — говорится в сообщении СК.

По делу допрошены индивидуальный предприниматель и водитель автобуса, изъята необходимая документация, связанная с оказанием услуг перевозки и эксплуатацией транспортного средства, назначен комплекс экспертиз.