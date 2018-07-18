На Урале проверяют информацию о поджоге общежития

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июл — РИА Новости. Следствие в Екатеринбурге проводит проверку информации о поджоге здания общежития по улице Хвойная, в результате чего пострадали два человека, сообщает СУСК по Свердловской области.

"Следственным отделом по Октябрьскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области организована доследственная проверка в связи с возгоранием в здании общежития по улице Хвойная в городе Екатеринбург, произошедшем в ночь на 18 июля 2018 года в закрытой секции на втором этаже", — говорится в сообщении.

В ходе проверки выясняются все обстоятельства инцидента, опрашиваются очевидцы, определяется степень тяжести вреда здоровью пострадавших, уточняется точный очаг и причины возгорания, проверяется информация, что инцидент мог произойти в связи с поджогом.

Прокуратура Свердловской области сообщает, что, по предварительной информации, в среду около 1.00 местного времени (23.00 мск вторника) на пульт оперативных служб поступило сообщение о возгорании пятиэтажного трехподъездного многоквартирного дома типа "малосемейка" № 76/1 по улице Хвойная. Примерно в течение часа поступило сообщение о возгорании возле еще одного, двухэтажного дома №75 по улице Хвойная в Екатеринбурге.

По предварительной информации, очаг возгорания в доме № 76/1 зафиксирован на втором этаже в третьем подъезде возле тумбы у двери одной из квартир. Во время пожара пострадал коридор на втором этаже, три квартиры были задымлены. Сотрудники МЧС эвакуировали жильцов дома. За медицинской помощью с признаками отравления продуктами горения обратились два жильца.

Предварительно, очагом пожара дома №75 стало возгорание ветоши возле входной железной двери в подъезд. Назначена пожарно-техническая экспертиза, по результатам которой будет установлена причина возгорания. Рассматриваются все возможные версии, приоритетной является версия о поджоге, отмечает прокуратура. Обслуживает эти дома УК "Пионер". Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст оценку, как соблюдались требования противопожарного законодательства при эксплуатации многоквартирных домов.