На Урале проверяют информацию о поджоге общежития

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июл — РИА Новости. Следствие в Екатеринбурге проводит проверку информации о поджоге здания общежития по улице Хвойная, в результате чего пострадали два человека, сообщает СУСК по Свердловской области.
В ходе проверки выясняются все обстоятельства инцидента, опрашиваются очевидцы, определяется степень тяжести вреда здоровью пострадавших, уточняется точный очаг и причины возгорания, проверяется информация, что инцидент мог произойти в связи с поджогом.
Прокуратура Свердловской области сообщает, что, по предварительной информации, в среду около 1.00 местного времени (23.00 мск вторника) на пульт оперативных служб поступило сообщение о возгорании пятиэтажного трехподъездного многоквартирного дома типа "малосемейка" № 76/1 по улице Хвойная. Примерно в течение часа поступило сообщение о возгорании возле еще одного, двухэтажного дома №75 по улице Хвойная в Екатеринбурге.
Предварительно, очагом пожара дома №75 стало возгорание ветоши возле входной железной двери в подъезд. Назначена пожарно-техническая экспертиза, по результатам которой будет установлена причина возгорания. Рассматриваются все возможные версии, приоритетной является версия о поджоге, отмечает прокуратура. Обслуживает эти дома УК "Пионер". Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст оценку, как соблюдались требования противопожарного законодательства при эксплуатации многоквартирных домов.