В Пензенской области при пожаре погибли три человека

САМАРА, 18 июл — РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в деревянном доме в селе Лесной Вьяс Пензенской области, сообщила в среду представитель пресс-службы ГУМЧС по региону.

По ее словам, сообщение о пожаре на улице Набережной в селе Лесной Вьяс Лунинского района Пензенской области поступило поздно вечером 17 июля. В результате сгорел деревянный дом площадью 144 квадратных метра. В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и девять спасателей.

"Погибли две женщины 1932 и 1936 года рождения, а также мужчина 1966 года рождения", — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении мужчины. "Но продолжается проверка, в ходе нее будет установлена точная причина пожара", — уточнила представитель пресс-службы.