В Пензенской области при пожаре погибли три человека

САМАРА, 18 июл — РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в деревянном доме в селе Лесной Вьяс Пензенской области, сообщила в среду представитель пресс-службы ГУМЧС по региону.
"Погибли две женщины 1932 и 1936 года рождения, а также мужчина 1966 года рождения", — сказала собеседница агентства.
Она добавила, что предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении мужчины. "Но продолжается проверка, в ходе нее будет установлена точная причина пожара", — уточнила представитель пресс-службы.