В Петербурге из детского приюта эвакуировали более 60 человек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Пожарные эвакуировали 53 ребенка и 10 взрослых из-за короткого замыкания в здании на Курляндской улице, 20 в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского ГУМЧС.

"Сообщение поступило в 9.03 (мск), выехавшие пожарные подразделения выехали на место и обнаружили, что на пятом этаже произошло короткое замыкание в светильнике. Горения не было, но на время проверки эвакуировали 53 ребенка и 10 взрослых персонала", — сказал собеседник агентства.

По его словам, люди уже вернулись обратно после окончания проверки.

По адресу Курляндская улица, 20 находится социальный приют для детей "Транзит". Организация оказывает комплексную медико-психологическую, социально-правовую помощь иногородним детям.