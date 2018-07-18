В КБР вертолет подключился к поискам пропавшего в горах альпиниста

НАЛЬЧИК, 18 июл – РИА Новости. Вертолет задействован в поисках альпиниста, который вечером во вторник сорвался во время восхождения в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУ МЧС Кантемир Беров.

Ранее сообщалось, что в 20.30 мск во вторник поступила информация, что при восхождении на вершину Укю (высота 4334 метра) в ущелье Безенги в Черекском районе сорвался альпинист, входивший в группу из пяти человек. На место происшествия выдвинулись четверо спасателей. Позже поисково-спасательные работы были приостановлены в связи с наступлением темноты.

"В 8.40 мск в среду к поискам подключен вертолет МЧС, который заберет на борт спасателей в Нальчике и будет проводить поисково-спасательные работы в ущелье Безенги", — сказал Беров.

Это вторая спасательная операция, которая проводится в горах Кабардино-Балкарии. Вечером во вторник в Эльбрусском районе в ущелье Адыр-Су на высоте 3 тысячи метров группа из четырех человек из Москвы попала под камнепад. В результате пострадали два человека — мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, а женщина — перелом ноги. Спасатели нашли пострадавших альпинистов и спускают их на турбазу "Уллу-Тау".