В МЧС назвали возможную причину пожара в Иркутской области

ИРКУТСК, 18 июл — РИА Новости. Причиной трагедии в поселке Бохан Иркутской области, где при пожаре погибли пять человек, могла стать непотушенная сигарета, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре в двухквартирном одноэтажном доме поступило во втором часу ночи по местному времени.

"Дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории предварительно установили причину пожара в посёлке Бохан Иркутской области, на котором прошлой ночью погибли пять человек. Обстоятельства развития пожара указывают на то, что причиной возгорания в жилом доме стало неосторожное обращение с огнём при курении", — говорится в сообщении ГУ МЧС.

Как уточняет пресс-служба СК РФ по Иркутской области, когда пожар был ликвидирован, на веранде и в доме спасатели МЧС обнаружили тела пяти членов семьи — все женщины, среди которых была двухгодовалая девочка. По факту пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам"). В ходе опроса соседей и местных жителей известно, что накануне происшествия женщины распивали спиртные напитки и курили.

"По предварительной версии, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем, источник пожара находился на веранде. Расследование уголовного дела продолжается", — говорится в сообщении СУСК по региону.

Ранее сообщалось, что на место пожара выехала оперативная группа Главного управления МЧС России по Иркутской области и специалисты испытательной пожарной лаборатории для выяснения обстоятельств пожара и решения вопросов защиты населения от пожаров. С родственниками погибших работают психологи.