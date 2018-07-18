В Иркутской области при пожаре погибли пять человек

ИРКУТСК, 18 июл — РИА Новости. Пять человек, в том числе один ребенок, погибли при пожаре в поселке Бохан Иркутской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре в двухквартирном одноэтажном доме поступило во втором часу ночи по местному времени.

"Очевидец сообщил о том, что горит кровля дома, через окна видно открытое пламя. По словам соседей, в горящей квартире находились люди. В ходе разведки и тушения пожара в помещении были обнаружены пятеро погибших, в том числе один ребенок", — говорится в сообщении пресс-службы.

На место пожара выехала оперативная группа главного управления МЧС России по Иркутской области и специалисты испытательной пожарной лаборатории для выяснения обстоятельств пожара и решения вопросов защиты населения от пожаров. С родственниками погибших работают психологи.