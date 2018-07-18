В Туве свыше 60 человек госпитализировали после пищевого отравления

КРАСНОЯРСК, 18 июл — РИА Новости. Число госпитализированных из-за массового отравления в закусочной в столице Тувы Кызыле превысило 60 человек, сообщили РИА Новости в минздраве республики.

Ранее глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил, что 50 человек от 4 до 69 лет, в том числе 17 детей, попали в больницу с острой кишечной инфекцией. По данным главы региона, они отравились привезенным из-за пределов Тувы мясом курицы в закусочной. Закусочная на время проверки закрыта. По данным Роспотребнадзора к медикам обратились более 90 человек.

"На данный момент в инфекционной больнице находится 61 человек, из них 16 стабильно тяжелые с улучшением состояния, один из них ребенок. Оказывается вся необходимая помощь", — сказала собеседница агентства.

По факту отравления полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей). Максимальная санкция — ограничение свободы на один год.