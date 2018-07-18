В Забайкалье объявили новое штормовое предупрежедение

ЧИТА, 18 июл — РИА Новости. Очередное штормовое предупреждение — шестое подряд — объявлено в Забайкалье, пострадавшем из-за паводка, сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на региональный гидрометцентр.

"(В четверг) 19 июля местами по территории Забайкальского края ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни", — говорится в сообщении.

Власти Забайкалья предупредили о возможной второй волне паводка в связи с интенсивными осадками в течение трёх ближайших суток. Жителей Читы и пригорода просят покинуть дачные участки, принять меры предосторожности.

Накануне гидрологи прогнозировали спад уровня воды на реках Забайкальского края.

В регион прилетела дополнительная группировка спасателей из Красноярска — 24 курсанта Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС России, которые будут участвовать в аварийно-восстановительных и других работах для предотвращения несчастных случаев на территориях, пострадавших от воды.

Паводок в Забайкальском крае начались 8 июля, в Чите это сильнейший паводок с момента начала истории наблюдения — 1936 года. В регионе введён режим чрезвычайной ситуации, создан оперативный штаб по ликвидации ЧС. Ущерб оценён более чем в миллиард рублей.