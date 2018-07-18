В Кабардино-Балкарии приостановили поиски сорвавшегося альпиниста

НАЛЬЧИК, 18 июл – РИА Новости. Спасатели приостановили до утра поиски альпиниста, который вечером во вторник сорвался во время восхождения в горах Черекского района Кабардино-Балкарии, сообщает региональное управление МЧС.

Как сообщалось ранее, в 20.30 мск во вторник поступила информация, что при восхождении по маршруту в горах в Черекском районе сорвался альпинист, входивший в группу из пяти человек. На место отправились четверо спасателей.

"Поисково-спасательные работы приостановлены в связи с наступлением темноты, они продолжатся с рассветом", — говорится в сообщении.

Уточняется, что спортсмен сорвался во время восхождения на вершину Укю (высота 4,3 тысячи метров) в ущелье Безенги.

Это вторая спасательная операция, которая проводится в горах Кабардино-Балкарии. Вечером во вторник в Эльбрусском районе в ущелье Адыр-Су на высоте 3 тысячи метров группа из четырех человек из Москвы попала под камнепад. В результате пострадали два человека — мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, а женщина — перелом ноги. Спасатели нашли пострадавших альпинистов и спускают их на турбазу "Уллу-Тау".