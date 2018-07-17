В Петербурге маленьких детей оставили в закрытой машине на жаре

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл — РИА Новости. Полиция Пушкинского района Петербурга проводит проверку по факту появления в соцсети видео с закрытыми в автомобиле детьми, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУМВД.

По данным пресс-службы городского уполномоченного по правам ребенка, во вторник в социальной сети появилась видеозапись, запечатлевшая двух малолетних детей, оставленных без присмотра в закрытом автомобиле. По данным очевидцев, грудной ребенок в авто плакал более 15 минут, пока родителей разыскивали в магазине. При этом температура воздуха на улице была 29 градусов.

"Полиция Пушкинского района проводит проверку, в ближайшее время родители будут опрошены, устанавливается их местонахождение", — сказал собеседник агентства в ГУМВД.

Пресс-служба детского омбудсмена, в свою очередь, напоминает, что в соответствии с пунктом 12.8. ПДД, запрещено оставлять в транспортном средстве на время его стоянки ребенка в возрасте младше 7 лет в отсутствие совершеннолетнего лица. Нарушение этого правила предусматривает штраф в размере 2,5 тысячи рублей.

"Родителям, оставившим детей в жаркую погоду в машине, может грозить не только штраф за нарушение ПДД, но и более серьезное наказание — вплоть до уголовной ответственности", — говорится в сообщении пресс-службы детского омбудсмена.