В Москве эвакуировали свыше 200 человек из ТГК "Киевский"

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Свыше 200 человек эвакуировали после срабатывания пожарной сигнализации в торгово-гостиничном комплексе "Киевский" на западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"После выброса дыма из дровяной печи и срабатывания пожарной сигнализации из ТГК "Киевский" в районе Дорогомилово были выведены более 200 человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время проводится проверка всех помещений торгово-гостиничного комплекса.