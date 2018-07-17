Генерал Дрыманов намерен обжаловать свой арест

Бывший руководитель Главного следственного управления СК РФ по городу Москве Александр Дрыманов в Басманном суде Москвы. 17 июля 2018

Бывший руководитель Главного следственного управления СК РФ по городу Москве Александр Дрыманов в Басманном суде Москвы. 17 июля 2018

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Бывший глава ГСУ СК Москвы Александр Дрыманов, подозреваемый в получении взяток, заявил о намерении обжаловать свой арест.

"Посмотрим, что будет дальше… (арест — ред.) обжалуем", — сказал Дрыманов.

Ранее Лефортовский суд Москвы санкционировал арест бывшего главы ГСУ СК Москвы генерала Александра Дрыманова, подозреваемого в получении взяток.

Следственное управление ФСБ подозревает Дрыманова в получении двух взяток — в крупном и особо крупном размере (пункт "в" части 5 и часть 6 статьи 290 УК РФ).

По данным источника РИА Новости, следствие подозревает Дрыманова в получении 200 тысяч долларов, которые являются частью взятки в 1 миллион долларов, переданной криминалитетом офицерам СК через посредника, предпринимателя Дмитрия Смычковского.

Как сообщал ранее РИА Новости адвокат Александр Карабанов, Дрыманова задержали в рамках уголовного дела о подкупе офицеров Следственного комитета людьми так называемого "вора в законе" Шакро Молодого.

По нему уже осужден на 13 лет колонии строгого режима экс-глава управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко, а ряд офицеров, в том числе бывший первый зам Дрыманова Денис Никандров, находятся под следствием.