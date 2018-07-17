Генерал Дрыманов намерен обжаловать свой арест

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Бывший глава ГСУ СК Москвы Александр Дрыманов, подозреваемый в получении взяток, заявил о намерении обжаловать свой арест.
"Посмотрим, что будет дальше… (арест — ред.) обжалуем", — сказал Дрыманов.
Ранее Лефортовский суд Москвы санкционировал арест бывшего главы ГСУ СК Москвы генерала Александра Дрыманова, подозреваемого в получении взяток.
Следственное управление ФСБ подозревает Дрыманова в получении двух взяток — в крупном и особо крупном размере (пункт "в" части 5 и часть 6 статьи 290 УК РФ).
Как сообщал ранее РИА Новости адвокат Александр Карабанов, Дрыманова задержали в рамках уголовного дела о подкупе офицеров Следственного комитета людьми так называемого "вора в законе" Шакро Молодого.
По нему уже осужден на 13 лет колонии строгого режима экс-глава управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко, а ряд офицеров, в том числе бывший первый зам Дрыманова Денис Никандров, находятся под следствием.