Генерал Дрыманов не признал вину в получении взяток

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Бывший глава Следственного комитета по Москве генерал Александр Дрыманов не признал вину в получении взяток. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала Лефортовского суда Москвы, где решается вопрос об аресте генерала.

На вопрос о том, почему он не уехал из России, генерал заявил: "Куда уезжать-то? Это наша родина".

Следственное управление ФСБ подозревает Дрыманова в получении двух взяток — в крупном и особо крупном размере.

Откуда выросло уголовное дело

Имя Дрыманова неоднократно упоминалось в суде над его бывшими коллегами по Следственному комитету, ныне обвиняемыми или уже осужденными за получение взятки от людей криминального авторитета Шакро Молодого.

Так, во время процесса по делу экс-главы управления собственной безопасности СК Михаила Максименко прокурор заявил, что Дрыманов причастен к получению взятки от бизнесмена Дмитрия Смычковского за освобождение из СИЗО Андрея Кочукова (Итальянец), одного из приближенных Шакро Молодого.

При этом из заявлений того же обвинителя следовало, что по делу Максименко Дрыманов проходил в статусе свидетеля. Впоследствии Максименко лишили звания и приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 165 миллионов рублей.

Кроме того, в оглашенных в суде материалах говорилось и про вторую взятку, которую Дрыманов якобы получил от своего теперь уже бывшего первого зама генерала Дениса Никандрова. Как следовало из рапорта, Никандров рассказал следствию, что "в качестве благодарности за содействие его назначению на должность первого заместителя руководителя ГСУ по Москве, а также за общее покровительство на службе" передал Дрыманову 9850 евро.

Впоследствии в суде выступил сам Дрыманов, которого вызвали на процесс по ходатайству защиты. Он заявил, что "на протяжении всего расследования" не раз общался с сотрудниками ФСБ, которые "неоднократно поясняли, что никаких претензий (к нему) нет". Обвинение из рапорта Никандрова о том, что он якобы передал тому 9850 евро, Дрыманов назвал "полностью абсурдным".

Генерал также пообещал пожаловаться генеральному прокурору Юрию Чайке на то, что оперативники ФСБ его прослушивали: по закону, расследовать такие обвинения в отношении офицеров СК должен сам Следственный комитет.

При этом адвокат Андрей Гривцов сообщал в суде, что материалы на Дрыманова были выделены в отдельное производство из дела о взятке от людей Шакро Молодого и направлены в Следственный комитет. Но там, видимо, отказались возбуждать уголовное дело, отмечал адвокат. Санкцию на возбуждение дела на столь высокопоставленного следователя может дать лишь глава СК Александр Бастрыкин.