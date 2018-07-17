В Казани украли якутские бриллианты на сумму более ста миллионов

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Бриллианты, которые похитили у жителя Якутии, приезжавшего в Казань на ювелирную выставку, принадлежали компании "Seven Diamonds. Якутские Бриллианты", сообщил РИА Новости представитель данной компании.

Выставка "Ювелир Экспо. Казань" проходила на "Казанской ярмарке" с 11 по 15 июля. По информации соцсетей, житель Якутии привёз на выставку бриллианты на сумму более 100 миллионов рублей и обнаружил их пропажу уже в аэропорту при вылете из Казани. Представитель "Казанской ярмарки" сообщил, что бриллианты были украдены уже после окончания выставки гражданами Колумбии.

В компании "Seven Diamonds. Якутские Бриллианты" подтвердили, что похищенные бриллианты принадлежали именно им. При этом собеседник агентства уточнил, что вся ответственность теперь лежит на компании по перевозке специальных грузов ООО "Бринкс", которая занималась транспортировкой бриллиантов.

"ООО "Бринкс" — это как инкассаторская служба: принимают товар по акту и вся ответственность переходит к ним", — пояснили в Seven Diamonds.

"Всё верно", — ответил собеседник агентства, подтвердив информацию о том, что компания Seven Diamonds планирует теперь требовать компенсацию с ООО "Бринкс".