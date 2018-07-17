В Казани украли якутские бриллианты на сумму более ста миллионов

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Бриллианты, которые похитили у жителя Якутии, приезжавшего в Казань на ювелирную выставку, принадлежали компании "Seven Diamonds. Якутские Бриллианты", сообщил РИА Новости представитель данной компании.
В компании "Seven Diamonds. Якутские Бриллианты" подтвердили, что похищенные бриллианты принадлежали именно им. При этом собеседник агентства уточнил, что вся ответственность теперь лежит на компании по перевозке специальных грузов ООО "Бринкс", которая занималась транспортировкой бриллиантов.
"Всё верно", — ответил собеседник агентства, подтвердив информацию о том, что компания Seven Diamonds планирует теперь требовать компенсацию с ООО "Бринкс".