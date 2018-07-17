В Подмосковье электричка столкнулась с легковушкой

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Пригородный электропоезд столкнулся с легковым автомобилем в городском округе Подольск Московской области, пострадали два человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"На 55-м километре Московской железной дороги столкнулись электропоезд сообщением Москва-Серпухов и легковушка", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате ЧП пострадали водитель и пассажир легковой автомашины, они госпитализированы. Железнодорожные пути и контактная сеть не повреждены. Обстоятельства происшествия выясняются.