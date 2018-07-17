Пожар в закрытом ТЦ в Солнечногорске локализовали

Сотрудники МЧС во время тушения пожара. Архивное фото

Сотрудники МЧС во время тушения пожара. Архивное фото

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Подмосковные спасатели сообщили о локализации возгорания в здании в Солнечногорске на 750 квадратных метрах.

"В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в здании по адресу: Московская область, Солнечногорский муниципальный район, улица Крестьянская. В 15.00 локализация на площади 750 квадратных метров. Дальнейшая информация уточняется", — говорится в сообщении на сайте ГУМЧС России по Московской области.

Согласно данным из открытых источников, по указанному адресу находится торговый центр "Солнечногорский пассаж".