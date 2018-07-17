В Тобольске около 500 работников стройплощадки устроили драку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл — РИА Новости. Прокурор Тюменской области Владимир Владимиров по поручению замгенпрокурора РФ организовал проверку после сообщений о массовой драке на стройплощадке компании "СИБУР" в Тобольске, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ведомства.Ura.Ru, около 500 рабочих напали на автобус и автомобиль сотрудника предприятия. Причиной инцидента, по информации СМИ, стала задержка заработной платы.
"Было дано указание тщательно выяснить причины и обстоятельства происшествия, обратив особое внимание на возможные нарушения трудового законодательства и социальных прав работников", – сообщили агентству в областной прокуратуре.
По словам пресс-секретаря компании "СИБУР Тобольск" Марины Ишханиди, часть работников субподрядной организации "Пандера" собралась у полевого офиса компании "Ренейссанс" (подрядчика – ред.), чтобы обсудить вопросы невыплаты заработной платы и условия проживания.
Она отметила, что работники высказывали замечания к качеству питания, условиям проживания и транспортировки, которые, в случае их подтверждения после проверки, будут устранены. Сейчас ситуация на строительной площадке штатная, добавила Ишханиди.