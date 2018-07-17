В Тобольске около 500 работников стройплощадки устроили драку

На территории завода по производству полипропилена ООО Тобольск-полимер (входит в холдинг СИБУР). Архивное фото

На территории завода по производству полипропилена ООО Тобольск-полимер (входит в холдинг СИБУР). Архивное фото

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл — РИА Новости. Прокурор Тюменской области Владимир Владимиров по поручению замгенпрокурора РФ организовал проверку после сообщений о массовой драке на стройплощадке компании "СИБУР" в Тобольске, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ведомства.

ЧП произошло в минувшие выходные. По данным агентства Ura.Ru , около 500 рабочих напали на автобус и автомобиль сотрудника предприятия. Причиной инцидента, по информации СМИ, стала задержка заработной платы.

"Было дано указание тщательно выяснить причины и обстоятельства происшествия, обратив особое внимание на возможные нарушения трудового законодательства и социальных прав работников", – сообщили агентству в областной прокуратуре.

По словам пресс-секретаря компании "СИБУР Тобольск" Марины Ишханиди, часть работников субподрядной организации "Пандера" собралась у полевого офиса компании "Ренейссанс" (подрядчика – ред.), чтобы обсудить вопросы невыплаты заработной платы и условия проживания.

"В ходе обсуждения локально возникла конфликтная ситуация, в результате чего пострадал один водитель и автомобиль. Водитель направлен в больницу, угрозы жизни нет. Полиция совместно с администрацией строительного города провела с работниками профилактические мероприятия. В результате проверки информация о задержке выплаты заработной платы не подтвердилась", – сказала собеседница агентства.

Она отметила, что работники высказывали замечания к качеству питания, условиям проживания и транспортировки, которые, в случае их подтверждения после проверки, будут устранены. Сейчас ситуация на строительной площадке штатная, добавила Ишханиди.

Другие новости региона читайте здесь >>