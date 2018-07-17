В Воронежской области объявили штормовое предупреждение

ВОРОНЕЖ, 17 июл — РИА Новости. Спасатели объявили в Воронежской области штормовое предупреждение на вечер вторника и среду из-за сильных дождей, сообщает управление МЧС по региону.

"От Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получено "штормовое предупреждение": с 18 часов (мск) 17 июля до 18 часов (мск) 18 июля в отдельных районах Воронежской области ожидается опасное метеорологическое явление – очень сильные дожди", — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют воронежцам учитывать прогноз погоды при поездках на дальние расстояния.