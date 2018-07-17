В МЧС назвали причину ЧП на предприятии в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл — РИА Новости. На территории предприятия в Санкт-Петербурге, где погибли два человека, произошла разгерметизация 50-литровой емкости с пропаном, сообщает городское ГУМЧС.

"По уточненным данным, в результате разгерметизации 50-литровой емкости с пропаном на территории предприятия, занимающегося заправкой транспортных баллонов, на Литовской улице, 11, погибли два человека. В результате произошла вспышка без последующего горения, поврежден металлический навес рядом стоящего 2-этажного здания", — говорится в сообщении.

Для охлаждения находящихся на территории предприятия баллонов спасатели подали водяные стволы.

Ранее в пресс-службе Калининского района города РИА Новости сообщали, что взрыв произошел на предприятии "Автоген".