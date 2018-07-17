Житель Великого Новгорода, сбивший пешеходов, получил полтора года колонии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл — РИА Новости. Новгородский районный суд приговорил к 1,5 годам колонии водителя автомобиля, сбившего на пешеходном переходе четырех подростков, сообщает прокуратура Новгородской области.

Судом установлено, что вечером 23 февраля 2018 года водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на автомобиле Suzuki сбил четырех подростков, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу возле ТРЦ "Мармелад" в Великом Новгороде, после чего скрылся. В результате ДТП несовершеннолетняя получила перелом бедра, оценивающийся как тяжкий вред здоровью.

"Приговором суда ему назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года", — говорится в сообщении.