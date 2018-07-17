В Оренбургской области один человек погиб в ДТП с автобусом

УФА, 17 июл — РИА Новости. Один человек погиб и девять получили ранения и госпитализированы после столкновения легкового автомобиля с микроавтобусом в Оренбургской области, сообщает областное управление МВД.

По данным ведомства, трагедия произошла на 208-м километре автодороги "Бугульма – Уральск" в Оренбургской области во вторник днем. Столкнулись автомобиль ВАЗ-2104 и микроавтобус Fiat.

"В результате аварии водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия, девять человек получили ранения и были госпитализированы", — говорится в сообщении полиции.

По данным ведомства, виновником ДТП мог быть водитель легковушки, который допустил выезд автомашины на встречную полосу.