РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июл — РИА Новости. Адвокат обвиняемого по делу о крымской ячейке запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир"* Эмира-Усеина Куку, голодающего уже три недели, заявил о его тяжелом состоянии.

Куку содержится в СИЗО-4 ФСИН России с 3 февраля, 26 июня он объявил голодовку, требуя освобождения из мест заключения УИС РФ граждан Украины. Куку был взят на динамическое наблюдение медработниками СИЗО, а 5 июля направлен в специализированное медучреждение ФСИН России.

"Состояние у него тяжелое. Он испытывает боли в почке, поджелудочной… Сидеть и стоять ему тяжело, боль немного утихает лишь когда он лежит", — сказал адвокат Сергей Локтев журналистам. Он добавил, что ни Куку, ни его адвокатам не сообщают результаты его освидетельствования. Защитники направили в СИЗО ряд запросов. Ранее Локтев сообщал, что Куку полностью отказывается от пищи и только пьет воду.

В пресс-бюро ФСИН России РИА Новости сообщали, что объявивший голодовку Куку в своем заявлении указал, что не имеет претензий к администрации учреждения, в том числе связанных с условиями содержания. Пятого июля представитель ведомства оценивал его состояние как удовлетворительное.

Некоторое время назад уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к начальнику СИЗО в Ростовской области с призывом обеспечить Куку необходимую медпомощь в связи с информацией об ухудшении состояния его здоровья.

Дело о крымской ячейке "Хизб ут-Тахрир"* слушается в Северо-Кавказском окружном военном суде с конца января. Согласно материалам дела, в сентябре 2015 года Муслим Алиев создал ячейку террористической организации, целью которой, в частности, было создание всемирного исламского халифата. В нее Алиев вовлек Энвера Бекирова, Вадима Сирука, Рефата Алимова, Арсена Джеппарова и Эмира-Усеина Куку. Они были задержаны в начале 2016 года.

* Террористическая группировка "Хизб ут-Тахрир" запрещена в России.