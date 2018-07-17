В Новосибирске экс-сотрудник ФСИН пойдет под суд за избиение подростка

НОВОСИБИРСК, 17 июл – РИА Новости. Бывший сотрудник федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в Новосибирске предстанет перед судом по обвинению в избиении подростка в ночной драке, сообщает прокуратура региона.

"Заместитель прокурора Дзержинского района Новосибирска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о нанесении телесных повреждений несовершеннолетнему из хулиганских побуждений", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 22-летний экс-сотрудник ГУФСИН 6 февраля 2018 года ночью во дворах Дзержинского района Новосибирска под надуманным поводом начал конфликтовать с несовершеннолетним, затем с силой толкнул его в грудь, ударил спиной о припаркованный автомобиль.

"На попытки потерпевшего защищаться, обвиняемый повалил его на землю, сел сверху и нанес не менее 15 ударов руками по лицу. Поднявшись, потерпевший попытался уйти, однако, обвиняемый проследовал за ним и нанес еще три удара по лицу и по ноге потерпевшего", — рассказали в прокуратуре.

Уголовное дело рассмотрит Дзержинский районный суд Новосибирска. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.