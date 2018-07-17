Генералу Дрыманову припомнили дело Шакро

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Самый громкий сюжет о коррупции в российских силовых органах во вторник получил ожидаемое, но от этого не менее впечатляющее развитие: по данным источников РИА Новости, задержан один из самых влиятельных генералов Следственного комитета, уже бывший начальник столичного главка СК РФ Александр Дрыманов.

Биография Дрыманова, которая последнее время то исчезала, то вновь появлялась на сайте ГСУСК, вновь удалена. И теперь, кажется, навсегда: ведь сам факт задержания Дрыманова недвусмысленно свидетельствует о его отставке, поскольку, по закону, возбуждать уголовные дела в отношении высокопоставленных офицеров СК РФ может только сам Александр Бастрыкин, а по этому делу следствие ведет ФСБ.

Официально фабула обвинения пока не сообщается, однако источник РИА Новости говорит, что речь как минимум о двух эпизодах получения взятки.

Все дороги ведут к Шакро

Как сообщил РИА Новости адвокат Александр Карабанов, Дрыманова задержали в рамках уголовного дела о подкупе офицеров Следственного комитета людьми так называемого "вора в законе" Шакро Молодого. По нему уже осужден на 13 лет колонии строгого режима экс-глава управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко, а ряд офицеров, в том числе бывший первый зам Дрыманова Денис Никандров, находятся под следствием.

"Все это идет, естественно, от дела Шакро Молодого, все это оттуда", — лаконично заметил Карабанов.

Стоит отметить, что официально интересы Дрыманова никакой адвокат пока не представляет, по крайней мере журналистам об этом не известно, а Карабанов в курсе ситуации постольку, поскольку ранее защищал Никандрова.

По словам собеседника агентства, сейчас генерал находится в СИЗО "Лефортово", а вопрос о его заключении под стражу может решиться уже сегодня. Обвинения ему также пока не предъявлены, формулировки статей – и, соответственно, грозящее ему наказание — неизвестны.

"Пока нет (конкретной формулировки обвинения), абсолютно сырая ситуация, в стадии формирования, пока обвинений никаких не предъявлено", — отметил Карабанов.

Но, судя по данным источника РИА Новости, обвинения серьезные: как минимум два эпизода получения взятки. Официально эти данные, впрочем, пока не подтверждены.

"Вполне вероятно, что доказательной базы хватит и на дополнительные (эпизоды). Сейчас следственные органы прорабатывают самые различные доказательства, и в ближайшее время могут появиться и три, и четыре эпизода, если хватит доказательной базы", — заметил собеседник агентства.

Доказательную базу на уголовное дело против генерала, по данным источника, собирали больше полугода, а разработка в рамках другого процесса – в отношении его коллег – длилась еще больше, но об этом ниже.

Откуда выросло уголовное дело

Имя Дрыманова неоднократно упоминалось в суде над его бывшими коллегами по Следственному комитету, ныне обвиняемыми или уже осужденными за получение взятки от людей криминального авторитета Шакро Молодого.

Так, в ходе процесса по делу экс-главы управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко прокурор, оглашая обвинительное заключение, прямо заявил, что Дрыманов причастен к получению взятки от бизнесмена Дмитрия Смычковского за освобождение из СИЗО Андрея Кочукова (Итальянец), одного из приближенных Шакро Молодого.

Из заявлений того же обвинителя, однако, следовало, что по делу Максименко Дрыманов проходил в статусе свидетеля. Впоследствии Максименко был лишен звания и приговорен к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 165 миллионов рублей.

Кроме того, в оглашенных в суде материалах говорилось и про вторую взятку, которую Дрыманов якобы получил от своего теперь уже бывшего первого зама генерала Дениса Никандрова. Как следовало из рапорта, Никандров рассказал следствию, что "в качестве благодарности за содействие его назначению на должность первого заместителя руководителя ГСУ по Москве, а также за общее покровительство на службе" передал Дрыманову 9850 евро.

Впоследствии в суде выступил сам Дрыманов, которого вызвали на процесс по ходатайству защиты. Он заявил, что "на протяжении всего расследования" не раз общался с сотрудниками ФСБ, которые "неоднократно поясняли, что никаких претензий (к нему) нет". Обвинение из рапорта Никандрова о том, что он якобы передал тому 9850 евро, Дрыманов назвал "полностью абсурдным".

Генерал также пообещал пожаловаться генеральному прокурору Юрию Чайке на то, что оперативники ФСБ его прослушивали: по УПК РФ, расследовать такие обвинения в отношении офицеров СК РФ должен сам Следственный комитет. Была ли, в итоге, подана жалоба, однако, неизвестно.

При этом адвокат Андрей Гривцов сообщал в суде, что материалы на Дрыманова были выделены в отдельное производство из дела о взятке от людей Шакро Молодого и направлены в СК РФ. Но там, видимо, отказались возбуждать уголовное дело, отмечал адвокат. Санкцию на возбуждение дела на столь высокопоставленного следователя может дать лишь глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Генерал пытался стать адвокатом

Примечательно, что генерал Дрыманов собирался уже в ближайшее время получить статус адвоката, который вернул бы ему статус специального субъекта, хотя и не с такими привилегиями, как в старом статусе.

"Дрыманов уже летом планировал сдать экзамены в одной из региональных адвокатских палат", — заявил РИА Новости информированный собеседник. Как уточнили РИА Новости в Адвокатской палате Волгоградской области – именно в этом регионе в начале июля.

Получи Дрыманов статус адвоката, уголовное дело против него могли бы возбудить только руководители определенного уровня – что важно – из Следственного комитета, то есть его бывшие коллеги.

Не успел.