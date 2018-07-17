Семейная пара из Петербурга вовлекала граждан в "Свидетели Иеговы"*

НОВОСИБИРСК, 17 июл – РИА Новости. Следователи СК в Омской области заподозрили семейную пару из Санкт-Петербурга в незаконной агитации местных жителей к вступлению в организацию "Свидетели Иеговы"*, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.

"В качестве подозреваемых задержаны жители Санкт-Петербурга: 34-летняя женщина и ее 46-летний супруг, которым предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации)", — говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемые, несмотря на вступившее в 2017 году в силу решение суда о ликвидации в связи с экстремизмом религиозной организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы* в России" и входящих в ее структуру местных организаций, в мае 2018 года приехали в Азовский немецкий район Омской области, где стали активно привлекать местных жителей к участию в деятельности организации.

"В ходе обыска у обвиняемых следователем была обнаружена и изъята религиозная литература, а также иные документы, свидетельствующие о причастности к инкриминируемому преступлению. В отношении задержанных по ходатайству следственных органов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

В управлении отметили, что фигуранты дела обжаловали решение суда об аресте, однако суд апелляционной инстанции оставил их жалобы без удовлетворения, согласившись с тем, что они могут скрыться, в том числе выехав за границу России. Устанавливаются все обстоятельства преступления, за которое Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание от двух до шести лет лишения свободы.

* Организация запрещена в России