Завербованная ИГ* студентка из Дагестана говорила, что едет в Сирию учиться

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Отец обвиняемой в участии в деятельности ИГ* уроженки Дагестана Виктории Будайхановой рассказал, что его дочь уезжала в Сирию с целью изучения ислама и арабского языка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Во вторник в Московском окружном военном суде (МОВС) продолжается рассмотрение дела студентки архитектурного колледжа, уроженки Дагестана Виктории Будайхановой, которую обвиняют в участии в деятельности ИГ*.

В суде был допрошен Балатхан Будайханов, отец обвиняемой, который пояснил, что его дочь никогда не была приверженкой радикального ислама, кроме того, он не заметил изменений в ее поведении до отъезда в Сирию. По словам отца, дочь контактировала с матерью уже после отъезда за границу с помощью мессенджеров, но могла не выходить на связь несколько месяцев. В ходе общения с семьей Виктория изначально рассказывала, что едет в Сирию, чтобы изучать арабский язык и ислам, однако в конечном итоге она нигде не училась и сидела дома.

Ранее Будайханов рассказывал, что его дочь пыталась покинуть Сирию вместе с детьми, но второй муж забрал у Виктории сына, а ее саму посадили в тюрьму. По словам отца, она смогла подкупить курдов, которые передали ее правительственным войскам, а те – российским. Как заявил Будайханов, его дочь добровольно сдалась в плен, чтобы спасти своих детей.

По его словам, Виктория не контактировала с радикальными исламистами, не была причастна к ИГ* и постоянно пыталась вернуться в Россию сразу после прибытия в Сирию.

"У нее были одни сожаления, что она совершила этот поступок, она и сейчас очень сожалеет, говорит, что очень нас подвела. В ходе следствия выяснилось, что ее коллеги по работе очень на нее повлияли, в тот момент она находилась в несовершеннолетнем возрасте, они приходили к ней домой", — заключил отец Будайхановой.

Будайхановой вменяется "участие в деятельности террористической организации", ей грозит от 10 до 20 лет колонии. Согласно обвинительному заключению, девушка училась в архитектурном колледже и подрабатывала в Макдоналдсе в ТЦ "Варшавский", где познакомилась с радикальными исламистками, которые уговорили ее бежать в Сирию. После перехода сирийской границы ее доставили в лагерь для женщин под Раккой, где она дала клятву верности лидеру ИГ* Абу Бакру, а затем ей подобрали мужа — ассистента хирурга по имени Аль Бара, от которого у нее родилась дочь. Прокурор считает, что вместе с ним она оказывала медицинскую помощь боевикам. После гибели ее супруга она повторно вышла замуж за уроженца Махачкалы 1990 года рождения, занимавшего ИГ* должность шариатского судьи — кадия. От него она родила сына.

Женщина признала свою вину в том, что "была на войне, дважды была замужем и обеспечивала своих мужей". Тем не менее, Будайханова отрицает, что оказывала медицинскую помощь боевикам.

Дочь Будайхановой от первого брака сейчас живет в Москве с бабушкой и дедушкой, они оформили над ней опекунство, а ее сын остался в Сирии с отцом, их судьба участникам процесса неизвестна.

* Террористическая организация, запрещена в России