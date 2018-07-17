В Хабаровске будут судить экс-главу отдела по противодействию техразведкам

ХАБАРОВСК, 17 июл — РИА Новости. Бывшего начальника отдела по противодействию техническим разведкам и технической защите информации центра информационных технологий УМВД России по Хабаровскому краю, а также экс-начальника департамента информационных технологий коммерческой организации будут судить в Хабаровске за мошенничество на 3,3 миллиона рублей, сообщает краевое СУСК РФ.

По версии следствия, обвиняемые решили похитить деньги УМВД. Экс-полицейский ввел свое руководство в заблуждение о необходимости проведения ремонта компьютеров и специальной техники, инициировал проведение трех аукционов, считает следствие. Все конкурсы, добавляет СУСК, выиграла коммерческая организация, интересы которой представлял второй обвиняемый. В рамках заключенных договоров коммерческой организации были перечислены 3,3 миллиона рублей за якобы проведённый ремонт техники, который на самом деле не проводился, отметили в следственном управлении.

Уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере" было возбуждено по материалам сотрудников собственной безопасности УМВД России по Хабаровскому краю.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время следствия обвиняемые вину не признали, сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел.