СК возбудил дело после гибели детей при пожаре в доме в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 17 июл – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело из-за возгорания в жилом доме в Челябинской области, где погибли двое маленьких детей, сообщается во вторник на сайте СК РФ.

Как сообщала областная противопожарная служба, 16 июля около 20.00 (18.00 мск) в пожарную часть №257 областной противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в жилом доме на станции Субутак Агаповского района, в котором находились трое детей: девочка восьми лет и два ее брата – пяти и трех лет. Девочке удалось спастись, мальчики погибли, спрятавшись в шкафу.

"По данному факту следственными органами СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, возгорание произошло в результате неисправности электропроводки или неосторожного обращения с электроприборами, во время возгорания родителей детей не было дома, уточняет следствие.

Обстоятельства случившегося выясняются, добавляется в сообщении.