СК возбудил дело после гибели детей при пожаре в доме в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 17 июл – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело из-за возгорания в жилом доме в Челябинской области, где погибли двое маленьких детей, сообщается во вторник на сайте СК РФ.
"По данному факту следственными органами СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, возгорание произошло в результате неисправности электропроводки или неосторожного обращения с электроприборами, во время возгорания родителей детей не было дома, уточняет следствие.
Обстоятельства случившегося выясняются, добавляется в сообщении.