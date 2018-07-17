При пожаре в Челябинской области погибли двое спрятавшихся в шкафу детей

ЧЕЛЯБИНСК, 17 июл – РИА Новости. Двое детей спрятались в шкафу во время пожара в жилом доме в Челябинской области и погибли, сообщает во вторник областная противопожарная служба.

По данным ведомства, в понедельник около 20.00 (18.00 мск) в пожарную часть № 257 областной противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в жилом доме на станции Субутак Агаповского района, в котором находились трое детей: девочка восьми лет и два ее брата – пяти и трех лет.

"Обнаружив пожар, напуганная девочка позвала малышей покинуть дом, но они побоялись и спрятались в шифоньере. Растерявшись, она не вывела их за руки и выбежала на улицу одна, бросилась за помощью к соседям, однако они не сразу позвонили в пожарную охрану … Огнеборцы за 16 минут справились с огнем, но спасти детей не удалось: их тела нашли в шкафу в комнате", — говорится в сообщении.

Уточняется, что пожарные добрались до места за семь минут, однако из-за позднего вызова дом уже был объят пламенем.

Выяснилось, что родителей детей в этот вечер дома не было: отец находился на работе в Магнитогорске, а мать ушла по делам, добавляется в сообщении. Причина пожара устанавливается.