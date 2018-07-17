Число отравившихся курицей в закусочной Тувы превысило 90 человек

КРАСНОЯРСК, 17 июл — РИА Новости. Более 90 человек обратились за помощью к медикам после обеда в закусочной "Шаурма" в Кызыле, где, по предварительным данным, посетителей накормили некачественным мясом курицы, сообщает Роспотребнадзор региона.

Ранее глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил, что 50 человек в возрасте от 4 до 69 лет, в том числе 17 детей, попали больницу с острой кишечной инфекцией. По данным главы региона, они отравились привезенным из-за пределов Тувы мясом курицы в одной из закусочных. СК начал доследственную проверку. Состояние здоровья людей стабильное, закусочная на время проверки закрыта.

"В Туве в Республиканскую инфекционную больницу с признаками острого кишечного отравления с 12 по 17 июля обратилось 92 человека в возрасте от 4 до 69 лет, из которых госпитализировано 50 человек, остальные находятся на амбулаторном лечении. Среди заболевших 17 детей. Состояние больных стабильное, с положительной динамикоЙ", — говорится в сообщении.

По предварительным данным Роспотребнадзора, на 16 июля у 12 больных обнаружена ДНК сальмонеллы. Выявлен один работник закусочной "Шаурма" с ДНК шигеллы. Вероятным источником инфекции является куриное мясо, чесночный соус непромышленного приготовления и использование сырых яиц.

Роспотребнадзор приостановил реализацию 3,5 тонны куриного мяса, наложен арест на продукты без сопроводительных документов.

По данным управления ведомства, санитарное состояние заведения неудовлетворительное, контроль температурного режима хранения продуктов не проводится, в заведении нет туалета для посетителей и раковины для мытья рук. Холодильная витрина, где хранятся скоропортящиеся продукты, не работает. Выявлены грубые нарушения технологии обработки сырья и производства продукции. На момент проверки в заведении общественного питания находились продукты без сопроводительных документов.