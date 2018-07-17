На Урале в одном из лагерей детей кормили просроченной сметаной

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл — РИА Новости. Предприятие, организующее питание в детском лагере в Свердловской области, и шеф-повар столовой оштрафованы за то, что кормили воспитанников детского лагеря просроченной молочной продукцией, сообщает во вторник региональная прокуратура.

Сотрудники Роспотребнадзора и прокуратуры выявили, что в столовой летнего школьного лагеря в селе Городище Туринского района хранились пакеты сметаны с истекшим сроком годности, которые использовались для приготовления блюд детям.

По данному факту прокуратура в отношении МУП "Комбинат школьного питания", который оказывал услуги по организации горячего питания в лагере, и шеф-повара школьной столовой возбудила административные дела. "По результатам рассмотрения постановлений прокуратуры предприятие оштрафовано на 100 тысяч рублей, а шеф-повар школьной столовой – на 10 тысяч рублей", – говорится в сообщении ведомства.

В ходе проверки молочная продукция с истекшим сроком годности снята с реализации, добавили в прокуратуре Свердловской области.