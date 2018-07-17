Площадь пожаров в Красноярском крае за сутки выросла более чем на 4%

КРАСНОЯРСК, 17 июл — РИА Новости. Площадь пожаров в Красноярском крае за сутки выросла более чем на 4% — с почти 509 тысяч гектаров до 531,4 тысячи гектаров, сообщает региональное министерство лесного хозяйства.

"По оперативной информации Лесопожарного центра на 9.00 17 июля, в крае в авиационной и наземной зонах зарегистрированы 38 лесных пожаров. Очаги возгораний действуют в Эвенкийском, Енисейском, Северо-Енисейском, Кежемском, Богучанском, Мотыгинском, Тасеевском, Манском, Курагинском районах. Общая площадь возгораний – 8 550 гектаров. … В зоне контроля в Эвенкийском, Северо-Енисейском районах на удаленном расстоянии действует 161 пожар на площади 522 858 гектаров. Все очаги возгораний контролирует Лесопожарный центр с помощью космического мониторинга", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в крае на утро понедельника возгорания зафиксированы на площади около 509 тысяч гектаров.

В ведомстве отметили, что за сутки в крае потушено 15 пожаров на площади 10,2 тысячи гектаров. Шесть пожаров локализовано. На тушении работает 740 человек и 36 единиц техники.

В Эвенкии в заповеднике "Тунгусский" по-прежнему горит 12 467 гектаров тайги. В тушении возгораний задействованы более 150 человек, в том числе сотрудники ФБУ "Авиалесоохрана".