В Забайкалье спасатели откачивают воду и убирают мусор в зоне затопления

ЧИТА, 17 июл — РИА Новости. Сотрудники МЧС в Забайкалье приступили к откачке воды и уборке принесённого наводнением мусора в зоне затопления, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

"Основные усилия сотрудников МЧС направлены на откачку воды и восстановление поврежденных водой подворий… От паводка постепенно освобождаются населенные пункты и дачные кооперативы. Всего с начала восстановительных работ спасатели откачали воду из 195 жилых домов и 89 придомовых территорий, помогли очистить от мусора 102 приусадебных участка", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы губернатора, сотрудниками спасательной службы за последние сутки отсыпан 141 метр защитных насыпей, 14 жилых домов защищено от подтопления с применением насосных установок, 33 жилых дома и 5 придомовых территорий освобождено от воды. Кроме того, продолжается очистка пострадавших территории от мусора.

На остающуюся подтопленной территорию сотрудники МЧС осуществляют доставку питьевой воды, продуктов питания и лекарств, оказывают другую адресную помощь. С начала паводка поддержку получили более трех тысяч забайкальцев.

Продолжаются выплаты пострадавшим от наводнения — в настоящий момент по 10 тысяч рублей выплачено 1808 человекам.

По данным пресс-службы мэрии Читы, телефоны единой диспетчерской службы для забайкальцев работают в круглосуточном режиме. Также в городе восстановлено движение троллейбусов, прекращённое в первый день наводнения. Открыто движение по участку федеральной трассы "Амур", ограниченное сразу после начала паводка, сообщает пресс-служба регионального минтерразвития.

По данным регионального минсельхоза, в регионе заработала горячая линия по обнаружению погибших в ходе наводнения животных. В ежедневном режиме проводится мониторинг состояния скотомогильников.

Паводки в районах Забайкальского края начались 8 июля, в Чите это сильнейший паводок с момента начала истории наблюдения — 1936 года. В регионе введён режим чрезвычайной ситуации, создан оперативный штаб по ликвидации ЧС. В Забайкалье остаётся группировка спасателей из разных регионов Сибири. Всего за время паводка в 30 населённых пунктах подтоплено 737 жилых домов с населением 5 048 человек, 28 придомовых территорий многоквартирных домов, 1 805 приусадебных участков, 2 749 дачных участков в 35 дачных кооперативах, повреждены 35 мостов, 10 из которых разрушены. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что предварительно паводок в Забайкальском крае нанёс ущерб на сумму более 1 миллиарда рублей.