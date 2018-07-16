СК уточнил данные о пострадавших в ЧП в московском кафе

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В результате пожара в автосервисе на северо-западе Москвы пострадали 13 человек, двое из них в тяжелом состоянии, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУСК по столице Юлия Иванова. Ранее было известно о 12 пострадавших.

"По данным следствия, 16 июля на территории шиномонтажа, расположенного по улице Авиационной, произошло возгорание газового баллона, в результате которого пострадало 13 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, детей среди них нет", — сказала Иванова. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждения, им оказывается вся необходимая помощь.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Нарушение требований пожарной безопасности".

На месте работают следователи и криминалисты. Опрашиваются свидетели, очевидцы, владельцы и сотрудники шиномонтажа, изымаются записи с камер видеонаблюдения.

Чтобы определить причину и очаг возгорания, следствие назначит ряд экспертиз. В рамках расследования будет выясняться, как соблюдались правила пожарной безопасности на объекте.