СК уточнил данные о пострадавших в ЧП в московском кафе

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В результате пожара в автосервисе на северо-западе Москвы пострадали 13 человек, двое из них в тяжелом состоянии, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУСК по столице Юлия Иванова. Ранее было известно о 12 пострадавших.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Нарушение требований пожарной безопасности".
На месте работают следователи и криминалисты. Опрашиваются свидетели, очевидцы, владельцы и сотрудники шиномонтажа, изымаются записи с камер видеонаблюдения.
Чтобы определить причину и очаг возгорания, следствие назначит ряд экспертиз. В рамках расследования будет выясняться, как соблюдались правила пожарной безопасности на объекте.