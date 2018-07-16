Прокуратура заинтересовалась пожаром в московском кафе

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Столичная прокуратура проведет проверку по факту взрыва бытового газа на северо-западе Москвы, в котором пострадали 12 человек, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Людмила Нефедова.

"В связи с инцидентом на северо-западе Москвы столичная прокуратура организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства. Ее ход и результаты находятся на личном контроле прокурора Москвы Владимира Чурикова", — сказала она.

Возгорание и хлопок произошли в одноэтажном здании по адресу: улица Авиационная, дом 22. По данным столичного главка МЧС, возгорание было ликвидировано в 16.00 на площади 50 квадратных метров. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, взрыв бытового газа произошел в кафе, пострадали 12 человек, их жизни находятся вне опасности.