Более двух тысяч жителей Тульской области остались без электричества

ВОРОНЕЖ, 16 июл — РИА Новости. Непогода оставила без электричества более 2 тысяч жителей двух районов Тульской области, сообщает в понедельник региональное управление МЧС.

Ранее спасатели предупреждали о грозах, дождях и ветре скоростью до 17 метров в секунду днем 16 июля в Тульской области.

"В 16.25 мск на пульт диспетчера "Единой службы спасения-112" поступило сообщение о частичном отключении электроснабжения в 6 населенных пунктах Ясногорского района. В зону отключения попали более 300 домов и около 1360 жителей", — говорится в сообщении.

В 15.20 мск спасателям поступила информация о частичном отключении электроснабжения в 11 населенных пунктах Веневского района. Там без электричества остались более 390 домов и около 730 жителей.

Как пояснили РИА Новости представители ЕДДС районов, причиной аварийных отключений, скорее всего, стала непогода.