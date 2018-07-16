Иск о защите чести бизнесмена Исмаилова к "Росбалту" отправили в Петербург

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Пресненский суд Москвы передал по подсудности в Петербург иск бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова к информационному агентству "Росбалт" на 1 миллион рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ранее Пресненский суд откладывал заседание для прояснения регистрационных данных "Росбалта". Дело в том, что ответчик заявил ходатайство о неподсудности иска московскому суду, поскольку СМИ зарегистрировано в Санкт-Петербурге, и передаче его для рассмотрения в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга.

"Суд принял иск с нарушением подсудности", — сказал судья Юлиан Лебедев, постановив передать иск в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга.

Истец предъявил требования к шести ответчикам: Редакция СМИ "Росбалт — Москва", редактор "Росбалт-Москва", Редакция СМИ "Информационное агентство Росбалт", главный редактор Редакции СМИ "Информационное агентство Росбалт" Николай Ульянов, ЗАО "Информационное агентство" Росбалт" и автор заметок Юрий Вершов.

Если хоть один из ответчиков зарегистрирован в Москве, то иск может быть рассмотрен Пресненским судом Москвы. Представитель Исмаилова Елена Качаева заявила, что на сайте издания, помимо петербургского, указано и существование "главного офиса в Москве". Если это не так, отметила адвокат, то издание вводит в заблуждение потребителя информации.

Представитель ответчика утверждает, что "Росбалт", как СМИ, зарегистрировано в Санкт-Петербурге, в Москве юридических лиц издания не зарегистрировано, а человека под именем Юрий Вершов, которым подписаны заметки, не существует. В понедельник юрист приобщил письмо редактора, подтверждающую эту информацию.

В иске о защите чести, достоинства и деловой репутации заочно арестованный бизнесмен просит компенсировать ему моральный вред за ряд статей агентства.

В отношении Тельмана Исмаилова и его брата Вагифа ранее была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Материалы для организации международного розыска Тельмана Исмаилова были направлены в Генпрокуратуру. Третий брат Рафик Исмаилов проходит по уголовному делу в качестве предполагаемого организатора убийства предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева в 2016 году. По данным следствия, план убийства он разработал совместно с Тельманом и Вагифом, а исполнителем за 2 миллиона долларов выступил Мехман Керимов.

Скрывшимся Исмаиловым заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а", "ж", "з" части 2 статьи 105 и частью 3 статьи 222 Уголовного кодекса (убийство и незаконный оборот оружия).