В Петербурге семеро участников "Хизб ут-Тахрир"* признали вину в суде

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл — РИА Новости. Семеро из восьми предполагаемых членов петербургской ячейки запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* признали вину, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинградского окружного военного суда.

Московский окружной военный суд в понедельник начал слушать дело в порядке выездного заседания в Петербурге. Согласно обвинительному заключению, перед судом предстали восемь обвиняемых, в том числе шестеро граждан РФ, а также граждане Таджикистана.

Обвиняемые были задержаны в Петербурге в 2016-2017 годах. Всем восьмерым предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации"). Расследование дела вела следственная служба УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В обвинительном заключении говорится, что обвиняемые занимались вербовкой новых участников террористической организации, а также проводили учебные занятия. Подсудимые ранее проходили свидетелями по делам ранее осужденных членов петербургской ячейки "Хизб ут-Тахрир"*.

Семеро обвиняемых после оглашения обвинительного заключения признали вину. Только один из них — гражданин Таджикистана — заявил суду, что ни в каких террористических организациях не состоял.

Пятеро обвиняемых после начала слушания дела заявили ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. В удовлетворении ходатайства суд отказал. На заседание во вторник вызваны для допроса несколько свидетелей.