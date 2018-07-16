Три человека пострадали при пожаре в московском автосервисе

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Три человека пострадали при пожаре в здании автосервиса на северо-западе Москвы, возгорание удалось ликвидировать, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"В результате хлопка в автосервисе по адресу: улица Авиационная, дом 22 пострадали три человека", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пожар возник в одноэтажном здании размером 10 на 50 метров. Обстоятельства ЧП выясняются.

Как уточнил РИА Новости представитель столичного главка МЧС, возгорание было ликвидировано в 16.00 на площади 50 квадратных метров.