В Москве по делу о взяточничестве арестовали чиновника Росавиации

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Мещанский суд Москвы санкционировал арест замруководителя управления регулирования перевозок Росавиации Юрия Малышева по делу о взяточничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
Подробностей дела в суде не сообщили.
В свою очередь в Росавиации сообщили РИА Новости, что знают о возбуждении уголовного дела.
"Нам известно о возбуждении уголовного дела из запроса следственных органов в отношении передачи необходимых для следствия материалов. Росавиация предоставила все необходимые материалы", — заявил РИА Новости представитель Росавиации.
Агентство находится во взаимодействии с органами следствия на транспорте, добавил он.