В Москве по делу о взяточничестве арестовали чиновника Росавиации

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Мещанский суд Москвы санкционировал арест замруководителя управления регулирования перевозок Росавиации Юрия Малышева по делу о взяточничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Малышева меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказала она. Пресс-секретарь уточнила, что срок ареста установлен до 8 сентября. Согласно данным суда, ему вменяется часть 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").

Подробностей дела в суде не сообщили.

В свою очередь в Росавиации сообщили РИА Новости, что знают о возбуждении уголовного дела.

"Нам известно о возбуждении уголовного дела из запроса следственных органов в отношении передачи необходимых для следствия материалов. Росавиация предоставила все необходимые материалы", — заявил РИА Новости представитель Росавиации.

Агентство находится во взаимодействии с органами следствия на транспорте, добавил он.