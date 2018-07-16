В Самаре сотрудники Росгвардии спасли поранившего ногу мальчика

САМАРА, 16 июл — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии в Самаре оказали неотложную помощь 11-летнему мальчику, серьезно поранившему ногу об острый край плитки во время прогулки, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, возвращаясь со служебного задания, трое сотрудников самарского ОМОНа увидели, как мальчик, играющий с другими детьми возле фонтана на улице Стара-Загора, поранил ногу об острый край плитки. Рана оказалась настолько глубокой, что от сильного кровотечения ребенок начал терять сознание.

"Вызвав медиков и сообщив о произошедшем родителям мальчика, бойцы спецподразделения остановили кровотечение, промыли рану, наложили повязку и привели парня в чувство", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время 11-летний ребенок находится в больнице, его жизнь вне опасности. Руководством управления Росгвардии по Самарской области решается вопрос о поощрении отличившихся сотрудников.

"Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам ОМОНа за своевременно оказанную помощь. Ребята увидели, что во время прогулки ребенок попал в беду, и оперативно оказали ему первую помощь. Фактически они спасли его. Благодарю вас за то, что в вашей команде есть такие неравнодушные и отзывчивые люди!" — говорится в письме, присланном мамой мальчика в управление Росгвардии по региону.