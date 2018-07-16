Под Псковом пьяный водитель насмерть сбил девочку

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл — РИА Новости. Пьяный водитель врезался в группу детей в Печорском районе Псковской области, одна из девочек погибла, еще два ребенка пострадали, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУ МЧС.

По его словам, в воскресенье на 30-м километре автодороги Гверздонь – Кулье в Печорском районе Псковской области произошло ДТП.

"Водитель в состоянии алкогольного опьянения на закруглении дороги не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на пешеходов, трех девочек 2003, 2004, 2005 годов рождения", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, одна из девочек погибла на месте. У одной из пострадавших закрытый травматический перелом верхней лучевой кости предплечья, у другой закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, травма коленного сустава, закрытый перелом бедра, она госпитализирована.