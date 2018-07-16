МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Пресненский суд Москвы приговорил бывшего адвоката экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева Виктора Федорченко к четырем годам заключения за хищение денег у матери бывшего чиновника, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

"Пресненский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении адвоката Виктора Федорченко. Он признан виновным в совершении преступления… "Мошенничество". Согласившись с позицией государственного обвинения, суд приговорил Федорченко к наказанию в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда", — говорится в сообщении.

В суде установлено, что с января по октябрь 2012 года Федорченко совместно с адвокатом Сергеем Леоновым ввели в заблуждение мать экс-сенатора. По версии следствия, адвокаты получили от женщины 1,5 миллиона долларов за смягчение условий его содержания в колонии.

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Федорченко и Леонова в июле 2017 года было утверждено заместителем Генерального прокурора Российской Федерации.

В отношении Леонова приговор в виде лишения свободы на пять лет в исправительной колонии общего режима был вынесен 28 декабря 2017 года.