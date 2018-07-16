В Оренбургской области четыре человека погибли в ДТП

ДТП в Оренбургской области на границе с Казахстаном. 16 июля 2018

ДТП в Оренбургской области на границе с Казахстаном. 16 июля 2018

УФА, 16 июл – РИА Новости. Четыре человека погибли, пятеро получили травмы при столкновении двух иномарок на границе Оренбургской области с Казахстаном, сообщили в пресс-службе областного управления МВД России.

По данным ведомства, авария произошла в понедельник на 55 километре автодороги "Казань – Оренбург – Акбулак – граница республики Казахстан" в Соль-Илецком районе области. Столкнулись Ford Focus и Mitsubishi Lancer.

"В результате дорожно-транспортного происшествия 4 человека погибли на месте происшествия, еще 5 человек обратились за медицинской помощью", — сообщили в оренбургской полиции.

В обстоятельствах трагедии разбираются полицейские, по предварительным данным следствия, водитель автомобиля Ford Focus выехал на встречную полосу дороги.