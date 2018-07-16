Трех новосибирцев обвинили в призыве к беспорядкам через мессенджер

НОВОСИБИРСК, 16 июл – РИА Новости. Следователи в Новосибирске предъявили обвинение трем местным жителям в призывах к массовым беспорядкам в День народного единства и подготовке к ним, сообщает Следственное управление СК РФ по региону.

"Тридцатидевятилетний житель Новосибирска, являющийся участником запрещенного объединения националистической направленности "Артподготовка" (запрещено в РФ – ред.), совместно с 56 и 51-летними единомышленниками посредством одного из интернет-мессенджеров опубликовали сообщения, содержащие призывы к массовым беспорядкам в Новосибирске 4-5 ноября 2017 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело расследует первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления. Фигурантам предъявили обвинения в приготовлении к организации массовых беспорядков.

"Их противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области и ГУМВД по Новосибирской области. В ходе проведенных обысков были обнаружены и изъяты более 20 бутылок с зажигательной смесью, так называемого "Коктейля Молотова", рации, ножи, а также гладкоствольное оружие и патроны к нему", — говорится в сообщении

В управлении добавили, что фигуранты дела, двое из которых содержатся под стражей, уже приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.