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Происшествия

В Волгограде из-за сильных дождей ввели режим чрезвычайной ситуации

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© РИА Новости / Светлана СамсоноваРазмытая дорога к стадиону Волгоград Арена в ВолгоградеРазмытая дорога к стадиону Волгоград Арена в Волгограде
© РИА Новости / Светлана Самсонова

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В Волгограде ввели режим чрезвычайной ситуации из-за ливней. Накануне на город за несколько часов выпала полуторамесячная норма осадков.

Из-за сильных дождей потоки воды, не ушедшие в ливневую канализацию, смыли часть грунта со склонов и откосов. После этого грунтовые наносы появились на дорогах и трамвайных путях.

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© РИА Новости / Нина Зотина
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В Сочи после ливня восстановили движение транспорта
От ливней пострадали несколько крупных торгово-развлекательных центров Волгограда.

Восстановление города

Сейчас дорожные службы занимаются расчисткой магистралей. На дорогах рабоают около ста единиц спецтехники, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.

На главной улице города — проспекте имени Ленина — движение транспорта уже полностью возобновили. Скоростной трамвай ходит по участку от станции "Ельшанка" до новой разворотной стрелки остановки "Европа Сити Молл".

Власти также отмечают, что ведутся работы на линии скоростного трамвая и "осуществляется контроль над восстановлением дорожного покрытия в микрорайоне "Комарово".

Когда завершатся восстановительные работы, пока неизвестно.

Ситуация на "Волгоград Арене"

Ряд местных СМИ сообщили, что из-за ливней пострадала "Волгоград Арена".

© РИА Новости / Светлана СамсоноваРазмытая дорога к стадиону Волгоград Арена в Волгограде. 15 июля 2018
© РИА Новости / Светлана Самсонова
Размытая дорога к стадиону Волгоград Арена в Волгограде. 15 июля 2018

В свою очередь, руководитель пресс-службы ФГУП "Спорт-Инжиниринг", в управлении которого находится арена, Александр Богомолов опроверг эту информацию и заявил, что никаких проблем на самом стадионе из-за сильного ливня не возникло.

По его словам, проблемы возникли только на прилегающей территории.

"Возможно, не учли всех обстоятельств природных бедствий на этой территории. Но и там все будет приведено в порядок", — заключил он.

Прогноз синоптиков

Как рассказали в региональном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Волгограде в ближайшие дни ожидаются дожди и усиление ветра, грозы.

Отмечается, что в городе сохраняется угроза возникновения шторма.

Кроме того, синоптики предупредили об обильных осадках, которые ожидаются в регионе.

© РИА Новости / Светлана СамсоноваРазмытая дорога к стадиону Волгоград Арена в Волгограде. 15 июля 2018
© РИА Новости / Светлана Самсонова
Размытая дорога к стадиону Волгоград Арена в Волгограде. 15 июля 2018
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Происшествия
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