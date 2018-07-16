Красноярские спасатели эвакуировали людей с яхты, которую несло на скалы

КРАСНОЯРСК, 16 июл — РИА Новости. Одиннадцать человек, в том числе четыре ребенка, эвакуированы на красноярском водохранилище с борта яхты, которую относило штормовым ветром на скалы, сообщает краевое учреждение "Спасатель".
Отмечается, что о возможности крушения сообщил сам судоводитель.
По информации управления МЧС по Красноярскому краю, синоптики прогнозируют в понедельник в центральных и южных районах региона местами грозы с порывами ветра 15-18 метров в секунду. Граждан просят соблюдать меры безопасности и не выходить на улицу, возможны повреждения в энергохозяйстве, рост ДТП и размывы дорог.