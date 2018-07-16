Красноярские спасатели эвакуировали людей с яхты, которую несло на скалы

КРАСНОЯРСК, 16 июл — РИА Новости. Одиннадцать человек, в том числе четыре ребенка, эвакуированы на красноярском водохранилище с борта яхты, которую относило штормовым ветром на скалы, сообщает краевое учреждение "Спасатель".

"За прошедшие сутки КГКУ "Спасатель" было выполнено восемь выездов, из них… выезд по сообщению диспетчера ЕДДС (о том, что) на акватории Красноярского водохранилища в районе залива "Бирюса" яхта "Облака океана", на борту 11 человек, терпит бедствие, штормовой ветер относит на скалы, есть угроза крушения. В ходе проведения выезда были эвакуированы в залив "Шумиха" 11 человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Спасено 11 человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что о возможности крушения сообщил сам судоводитель.

По информации управления МЧС по Красноярскому краю, синоптики прогнозируют в понедельник в центральных и южных районах региона местами грозы с порывами ветра 15-18 метров в секунду. Граждан просят соблюдать меры безопасности и не выходить на улицу, возможны повреждения в энергохозяйстве, рост ДТП и размывы дорог.